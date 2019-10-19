林書豪與北京首鋼18日進行公開訓練，且接受《北京青年報》訪問，談到自己目前融入球隊與大陸CBA情況，以及自己未來在北京首鋼的角色，不過向來「貪吃」的他，也沒忘記透露當前最愛的北京食物，那就是當地最著名的烤鴨。

「你們知道我這幾年都有傷痛，沒法真正打球，去年這個時候，我的膝蓋甚至沒恢復到百分之百，」林書豪說，「但我現在健康打球，這讓我很開心，我們打了熱身賽也很好玩，雖然我和隊友之間默契還不好，但能一起打球就很快樂。」

提到這段磨合期的感覺，林書豪認為，他有機會成為北京先發控衛，領導球隊打比賽，這是他一直以來的特點，也是他在場上最舒服的角色，「在北京首鋼，我們攻防體系很聰明，教練團也很棒，當然這裡也跟NBA有很多不同之處。」

「尤其是CBA在第1節和第4節，只能使用一名外援上場，這會影響到球隊打法與體系，每當外援使用產生變化，會讓場上東西很不一樣，我在慢慢熟悉當中，也是很好玩的挑戰，」林書豪說，「我更相當期待新球季的第1場比賽。」

說起他待在北京最愛吃的烤鴨，林書豪不禁笑著表示，「我聽隊友說在聯賽期間不能吃烤鴨，但我已經吃了好幾次烤鴨了，我真的很愛吃！」豪哥的「吃貨」個性再次表露無遺。

(中時電子報)