美陸軍研發超級巨砲

美國陸軍一項涉及一項複雜的大型科技工程，計劃研發出射程高達1000海哩(1850公里)的戰略性遠程巨砲，預計在2023年推出巨砲原型，同時盡快進行測試。

據《防務新聞》報導，美陸軍這項名為「遠程精確打擊」的優先發展項目主持人拉弗帝(John Rafferty)上校在美陸軍協會年會記者會上說，美陸軍正在與新墨西哥州白沙導彈靶場的研究分析中心以及陸軍分析中心合作，以確認陸軍該項目的研發任務能如期完成。

拉弗帝說，遠程巨砲的研製有數道技術的關卡要突破，最近在海軍的支援下將於維吉尼亞州進行首道技術攻關測試，這項「早期彈道測試」如果完成，才會對陸軍領導階層提交此一計劃的詳細報告。由於技術的關卡不小，是否能在有限的資源下完成預定的射程，目前還很難下定論。

1966年在美國亞利桑那州的沙漠裡進行測試的超級巨砲，砲管長36公尺。（圖／美國陸軍）

報導說，火砲的射程是對抗中國大陸和俄羅斯等對手的最重要因素，這些對手都大量投資防禦技術，在他們整合了遠程防空系統、大型火砲、沿海防禦與長程超視距雷達之後，將會很難對抗。這種整合防禦系統讓戰機與船舶都很難穿越，只有加強分散式面對面火力才能穿透其反介入／區域拒止網絡，為聯合部隊開啟機會之窗，而這種面對面的火力可以由陸軍來提供。

拉弗帝強調，有兩種互補的系統可以穿透敵方的領土，一是高超音速導彈，但它比較花錢，另一種則是遠程戰略火砲，它的砲彈便宜多了，可以短時間內連續發射十幾廿發。美陸軍參謀長麥康維爾(James McConville)說，這種遠程火砲的彈藥，每發大約在40~50萬美元(台幣1230萬至1540萬)之間，相對於每發數百萬美元的導彈來說就非常划算。

(中時電子報)