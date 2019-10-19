阿翔夫妻經歷出軌事件後，現在積極地修補家庭感情，妻子Grace也不斷在臉書粉專分享生活點滴，散播正能量。18日她在臉書上說，送女兒小泡芙上學時，竟然問她「為什麼媽咪妳早上、中午、晚上長的都不一樣」，讓Grace哭笑不得。

Grace表示，孩子上小一，代表自己必須在早上6點半跟被窩告別，沒吃早餐、頭髮炸毛、穿著過大的T-shirt，保養品更是只能隨便拍幾下甚至沒擦，就急忙送女兒上學去。

沒想到某天上學途中，女兒突然問她「為什麼⋯妳⋯早上、中午、晚上長不一樣？」，早上看上去都亂亂的，中午又突然變漂亮，晚上洗澡又變亂亂的，讓Grace哭笑不得，直說「寶貝～這就是當女生的樂趣啊！變來變去跟變魔術一樣，千萬不要告訴別人媽媽原本長怎樣喔」，文末還附上自己早中晚的照片，證實所言不假。

不少粉絲看到笑翻，紛紛留言：「OK的，一樣美麗」、「媽媽辛苦了，我也是這樣，好累」、「人漂亮，怎樣都漂亮」、「當媽就是全年無休，不能關機」、「女兒也太可愛了」。

(中時電子報)