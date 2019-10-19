國民黨總統參選人韓國瑜18日上午銷假回到高雄市府，接待美國在台協會（AIT）主席莫健，韓國瑜告知因為時間因素，這趟訪美無法成行。資深媒體人趙少康認為，靠美國不會當選，但若美國扯後腿就很討厭，因此韓國瑜對要不要去美國才會掙扎。

趙少康在臉書《趙少康觀點》直播時指出，大家都在猜AIT主席莫健和韓國瑜見面幹嘛，有人認為是不是要談韓10月到美的事情。他認為，台灣真的很奇怪，總統候選人都要到美國去一趟，到底是測驗或面試呢？美對台灣有一定的重要性，但總統候選人靠美國不會當選，不過若美扯後腿就很討厭，因此要不要去美國，韓國瑜也在掙扎。

趙少康點出，當初國民黨前主席洪秀柱就沒去美國，今年她卻說感到後悔。而蔡英文在跟馬英九拚總統大選那一年訪美，就害了蔡英文，美國不可信，變來變去，若扯起後腿來也很麻煩。美國有他自己的國家利益，美曾說當時擔任總統的馬英九是「乖孩子」，所以對馬英九很好，蔡英文要挑戰馬，就給蔡出難題讓她難看，安排見面的官員層次就不高。現在美國又覺得蔡英文是「乖孩子」，美國和中國大陸戰略關係也改變了，以前是伙伴，現在是競爭者。因此蔡英文現在變成美國想要用的棋子。

(中時電子報)