出道以來就被戴資穎壓著打，大陸新秀陳雨菲曾有這樣的困擾，另一位苦不堪言的受害者莫過於日本美少女大堀彩。兩人19日在丹麥羽球公開賽女單8強交手，小戴首局以6比0猛攻逆轉拿下後，次局比賽不再有懸念，以21比16、21比12拿下生涯對戰7連勝，挺進女單4強。

戴資穎距離丹麥衛冕只差兩步，下個阻礙無巧不巧，就是她曾拿下對戰11連勝的陳雨菲。小戴直到今年3月全英公開賽才中斷生涯對戰陳雨菲的全勝紀錄，不過包括上月中國公開賽在內，小戴又拉出了2連勝，生涯仍以13勝1負占絕對優勢。

戴資穎開局氣勢如虹，取得7比0領先，但接著失誤過多，被大堀彩趕上追成9比9，技術暫停甚至反以10比11落後。接著雙方一路拉鋸，小戴在15比16落後時，突然發動猛攻將大堀彩「定格」，連拿6分收下首局。

次局小戴已經完成熱機，大堀彩則失誤連連，兩人最多出現8分差距，大堀彩奮力反撲，卻無法突破小戴的完美防守，最後小戴一記反拍小球幸運翻網得分，收下賽末點與4強門票。

(中時電子報)