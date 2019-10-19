針對蔡英文的論文爭議，網路節目主持人彭文正和旅美學者林環牆18日晚上9點在英國倫敦的Savoy飯店，召開國際記者會，並透過YouTube直播，未料數度斷訊，網友不禁說：「事情大條了...。」

彭文正透過《政經關不了》YouTube直播的國際記者會中，以全程英語說明蔡的倫敦政經學院博士學位具爭議，並質疑蔡是否確實在1984年繳交論文，而沒繳交論文的人，是否仍能獲得倫LSE的博士學位。

彭文正還秀出蔡的博士學位相關資料，指出疑點，盼透過這場國際記者會，英國新聞界和輿論能一起向LSE施壓，要他們確實澄清一些疑點，包括蔡是否通過博士學位資格，以及有沒有通過口試？誰是她的論文審核委員？

彭文正18日在YouTube直播國際記者會時曾數度斷訊，網友紛紛驚訝說：「居然直接斷線！」、「太扯了！為什麼記者會開到一半被斷線…？？」、「整個當掉，連聊天室也進不了。」、「太可怕了！公然就這樣把黑手伸進來！」、「很誇張，而且瞬間觀看人數一下被砍了快兩萬人。」、「這麼重要的Live被斷線...李組長眉頭一皺，發覺案情並不單純。」

(中時電子報)