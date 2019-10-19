出了社會就必須工作，不少人時常望著自己的薪水嘆氣，忍不住跟其他人比較，有些行業表面風光但「薪情」卻不好，相反也有職業低調到容易被人忽略，薪水卻超乎一般人想像。有網友在PTT上PO文詢問「看似不起眼但薪水不錯的職業」，引發鄉民熱烈討論，其中被點名的3種職業更是已經賺到買車又買房。

一名網友在PTT八卦版發問：「有什麼工作是一般覺得沒什麼，但是實際上薪水其實比想像中還要優沃的？有點人不可貌像的意思」，立刻引發網友討論。大家紛紛說出自己的答案，有人說引水人，也有人說房東，或是聯結車司機，更有人諷刺說連勝文、北農總經理。

其中「木工」、「冷氣師傅」與「水電工」被認為是最低掉但薪水成反比的職業，有網友說：「朋友出社會後就專門修冷氣，現在已經坐擁1房2車」、「認真不騙，裝冷氣的，有資歷的一個月8、9萬起跳，但很累又沒保障」，也有人表示絕對是水電工：「水電工，薪水高，而且大部分是沒在繳稅的」、「木工真的不錯，前提是要能熬」、「油漆工、木工，超乎你想像」，除了以上三種外，也有部分網友點名黑手，但前提是店面要是自己的，而不是用租的。

(中時電子報)