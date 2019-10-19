北部、東北部周末將會是舒適的好天氣，但受東北風影響將會出現降雨狀況 (圖／本報資料照)

第20號輕度颱風浣熊雖已形成，但未來將北轉往日本前進，對台灣並不會造成直接影響，但受到東北風影響，今天(19日)水氣相較於昨天會增多，其中北部、東北部地區會出現斷斷續續的降雨，民眾出門務必攜帶雨具。

氣象臉書粉專《台灣颱風論壇》指出，由於「浣熊」將被槽線勾走，因此將會北轉朝琉球群島前進，因此帶來水氣減少，天氣會比預期好一些，北部、東北部全天保持舒適的天氣，但仍會出現偶陣雨。

中央氣象局也指出，受到東北風持續影響之故，週六水氣將會比前一天稍微增多，除了北部與東北部會出現降雨外，花東也偶爾會飄噢，中南部則是持續多雲到晴的好天氣；氣溫方面，北部、東北部高溫約在27、8度左右，花東地區和中南部則會出現32度高溫，且日夜溫差較其他地區大。

同時氣象局也提醒，由於東北風偏強，台灣附近海域風強浪大，周末並不適合到海邊活動，尤其是基隆北海岸容易有突發性大浪發生。

(中時電子報)