手做迷、雜貨迷照過來！布博 in 台北十月登場，日本最強布品作家陣容，將再度跨海來到台北！2013年2月誕生的「布博」是已在日本總展開共20次，範圍包含東京、橫濱、京都和札幌，都有展出的人氣活動！以「藉由觸摸設計與妝點日常的美妙之處，傳達使用布品彩繪生活的樂趣」為宗旨，集合織品設計師、刺繍・編織物等各領域作家，販售作品並分享創作理念。

主辦單位手紙社原為編輯團隊，現以「活動策畫」「雜貨」「咖啡廳」三大項目為主力，期盼將令人感到興奮的事物，以獨有的視角傳遞給大家。不僅在調布、鎌倉設有店鋪，小器生活空間華山店內也有手紙舍台灣店，洋溢作家風格的豐富品項令人流連忘返。除了布博以外，手紙社主辦的紅葉市集、東京蚤之市也是每年吸引各國旅客參加的國際盛會！

布博 in 台北 十月華山登場。（主辦單位提供）

2019年主視覺由織品設計師青山佳世KAYO AOYAMA擔綱設計。以自然萬物之型的魅力為主體，並使用色鉛筆、水彩等繪畫技法展現優雅纖細的樣貌。

其布品讓我們對素其平凡的石頭、植物改觀，淡雅的用色及圖樣令人感到暖心。主視覺中更可見洋裝、耳環、絲線、襪子等各式各樣令人雀躍的美好作品！

布博 in 台北 十月華山登場。（主辦單位提供）

「布博 in 台北」

▲ 活動期間｜10月26日(六) 11:00-19:00

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀10月27日(日) 10:00-18:00

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀無最後入場時間限制

▲ 場館位置｜華山1914文創產業園區 西1館

(中時電子報)