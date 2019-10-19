英國首相強生（Boris Johnson）今天指出，如果最新版的脫歐協議遭國會議員投票否決，英國將如期在10月31日脫離歐洲聯盟（EU）。

在英國國會就強生版脫歐協議進行表決前夕，強生接受英國廣播公司（BBC）訪問表示：「我們將於10月31日脫離歐盟。」

(中央社)

#英國 #10月 #強生 #協議 #國會