新版協議若遭國會否決 英相：10月31日將脫離歐盟 07:152019/10/19 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國首相強生（Boris Johnson）今天指出，如果最新版的脫歐協議遭國會議員投票否決，英國將如期在10月31日脫離歐洲聯盟（EU）。 在英國國會就強生版脫歐協議進行表決前夕，強生接受英國廣播公司（BBC）訪問表示：「我們將於10月31日脫離歐盟。」 (中央社) #英國 #10月 #強生 #協議 #國會 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 陸崛起靠他？美前官員：川普是北京最佳資產 - 國際 政府放行5G用華為 這國人不高興了 - 國際 撂狠話！德若敢開放華為 美警告有這嚴重下場 - 國際 新版協議若遭國會否決 英相：10月31日將脫離歐盟 - 國際 - 中央社 香港人權法案備受關注 美參院最快可望下週表決 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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