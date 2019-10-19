美國總統川普今天表示，他認為美中貿易協議將於11月16、17日在智利舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間簽署。

路透社報導，川普在白宮接受記者訪問時指出：「我想簽署這項協議將輕易達成，希望是在智利的高峰會期間完成，屆時習近平主席和我都將在場。」

(中央社)