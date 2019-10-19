美國之音今天引述引路透18日報導，援引白宮官員的話說，美國副總統彭斯計畫下星期四（24日）將就中國政策議題發表重要講話。

報導說，彭斯的這次講話原計畫2019年6月進行，而且針對中國問題的講話基調很強硬。不過，這次講話後來推遲，據說將在秋季進行。

路透稱，美陸兩國目前圍繞達成部分協定，進而緩解針鋒相對貿易戰的希望似乎正在上升。不過，兩國能否就貿易爭端最終達成部分協定，目前還不能過分樂觀，因為美陸談判最後破裂的情況也曾發生過。

報導引述白宮官員的話說，為彭斯這次中國政策重要講話提供平台的是伍德羅·威爾遜國際學者中心，該中心將把演講地點設在首都華盛頓的康萊德酒店。

彭斯第一次有關中國問題的講話是在2018年10月4日。美國駐大陸使館網站刊登的彭斯講話說，「自由的夢想對中國人民來說依然遙不可及。雖然北京口頭上仍然承諾繼續改革開放，但是鄧小平的這項著名政策現已成為空談」。

彭斯對於兩岸關係，最近一次是於今年9月4日在華府智庫哈德遜研究所演說，當時他指控大陸大力干預美國的政策和內政，並試圖改變國際秩序，他還提到北京施壓美國航空公司更改台灣的名稱說，這正是北京以政治干預商業的例證。

彭斯當時指自去年以來，大陸已說服多國與台灣斷交，轉而承認北京。這些行動威脅到台海穩定，美國對此予以譴責。儘管美國政府將持續遵守3個聯合公報和《台灣關係法》所反映的一個中國政策，美國始終相信，台灣對民主的擁抱為所有華人展示了一條更好的道路。

(中時 )