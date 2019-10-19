女星許維恩和馬來西亞籍師弟呂銳，在今年5月正式宣布交往，未料事隔才近半年左右，兩人就宣布和平分手，呂銳也在私人微信證實兩人回歸到朋友位置，立刻引起網友熱議。

許維恩2017年底與Kid分手，結束近5年戀情，但早在分手前就和師弟呂銳傳出戀情，原先兩人僅以「好朋友」互稱，直到隔年五月呂銳在IG大方曬照認愛，才讓戀情浮上檯面，豈知交往不到半年傳出分手，根據《ETtoday》報導，這讓周遭好友錯愕不已，對此呂銳在私人微信證實恢復單身，與許維恩回歸到朋友位置，無論在一起或分開都是兩個人的決定，沒有所謂誰對誰錯。

呂銳和許維恩原只是夥伴關係，直到拍戲傷到腳部導致半年無法工作，當時許維恩為此常飛去大馬探視，貼心舉動讓呂銳動了心，才鼓起告白順利從朋友升格為戀人，而他也強調：「我們就是很正常在交往，沒有對不起任何人」，否認介入許維恩和Kid戀情。

(中時電子報)