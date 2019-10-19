路透今天報導，油價18日小幅下跌，因對中國大陸經濟增長的擔憂，蓋過了煉油行業原油加工量增加的樂觀訊號。此外，美國18日股市下跌，除了受波音和強生負面消息外，也受到大陸經濟資料黯淡拖累，令投資人風險意願減弱，抵消了整體企業獲利正面的影響。

報導稱，布蘭特原油期貨收跌0.49美元，報每桶59.42美元。美國原油期貨收跌0.15美元，報每桶53.78美元。

布蘭特原油期貨本周下跌1.8％，美國原油期貨下跌1.7％。

大陸國家統計局18日公布，今年前三季大陸國內生產總值（GDP）同比增長6％，增速為27年半最慢，不及預期，受疲軟的工業產出及中美貿易緊張局勢持續拖累。

報導稱，不過，9月大陸煉廠原油加工量同比增長9.4％，這一跡象表明，盡管面臨經濟阻力，這個全球最大石油進口國的原油需求依然強勁。

美國財長穆努欽16日表示，陸美貿易談判代表正在努力敲定第一階段貿易協定文本，以備兩國領導人下月簽署。

「目前，與全球經濟增長放緩相關的的憂慮被擱置一旁，市場正等待有關中美貿易磋商的進一步指引」Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch在一份報告中表示。

持續的貿易爭端加劇了人們對全球經濟衰退的擔憂，因經濟衰退將削弱原油需求。

美國三大股指均收跌，此前路透報導稱，波音公司兩名員工之間的簡訊暗示，該公司在停飛的737 MAX飛機的安全性問題上誤導了美國聯邦航空管理局(FAA)。

強生公司宣布將在美國召回嬰兒爽身粉，此前監管機構在樣品中發現了微量石棉，導致其股價下跌6.2％。

報導認為，大陸國內生產總值（GDP）增速降至近30年來的最低水準，因與美國的激烈貿易戰造成了損失，引發了對經濟放緩蔓延的擔憂。

國際貨幣基金組織(IMF)將今年全球經濟增長預期下調至3％，這將是自金融危機以來最慢的增速。

(中時 )