中央氣象局最新(19日2時)的「路徑潛勢預測圖」及「暴風圈侵襲機率圖」。（取自洩天機教室）

周末假期持續受東北風影響、水氣漸增，北台灣有局部短暫陣雨。今（19）日截至清晨4時，大台北平地最低溫約在19、20度左右，明顯偏涼；至於第20號颱風「浣熊」的發展，中央氣象局副局長鄭明典根據衛星雲圖分析，認為是個「小不點」颱風，不容易再發展，趨勢上會逐漸減弱。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，根據中央氣象局19日2時的最新「路徑潛勢預測圖」及「暴風圈侵襲機率圖」顯示，「浣熊」未來路徑先偏西北西、接近台灣東側海域，垂直風切增大、強度減弱；因導引氣流減弱、移速減慢，潛勢範圍擴大（紅框）；對台灣無侵襲機率。

吳德榮分析，「浣熊」暖濕東南風與北方冷空氣的輻合作用，即所謂「秋颱效應」所產生的厚實雲系，從琉球附近向東北東延伸至日本南方海面，不影響台灣。而台灣最懼怕的「秋颱效應」，是當颱風通過巴士海峽或呂宋島時，厚實雲系籠罩台灣、再加上地形舉升，常給北部、東北部，帶來「致災性降水」；幸好「浣熊」的路徑沒有這樣的條件！

至於周六整天的氣溫，「台灣颱風論壇」提醒，由於浣熊將被槽線勾走，北轉向日本琉球群島，逐漸減弱，因此帶來水氣減少，天氣會比預期好一些，北、東部全天舒適，陰天偶陣雨，外出活動隨身攜帶雨具最保險；中、南部持續晴朗，空氣品質稍差，白天炎熱，夜晚舒適，日夜溫差大；台灣附近海域風浪大，勿靠近海邊活動。

(中時 )