支持加泰隆尼亞獨立的群眾這週因不滿獨派政治領袖遭判重刑，發起街頭抗議，行動於今天掀起高峰，在巴塞隆納有超過52萬人上街。

西班牙最高法院於10月14日判處9名主張加泰隆尼亞獨立的政治人物有期徒刑9年到13年重刑，他們是因2017年推動獨立公民投票期間的行為而受審。

2017年，加泰隆尼亞自治區於10月1日舉辦獨立公投，區議會於10月27日宣告獨立，西班牙中央政府隨即依據憲法，把加泰隆尼亞區政府領袖解職、解散區議會，暫時接管自治區；同年年底，加泰隆尼亞選出新的議會，組成新的區政府，中央政府去年解除接管。

流亡比利時的獨派領袖、加泰隆尼亞區政府前主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）在推特（Twitter）發文譴責法院判決「殘暴」。他於2017年被中央政府免職後，流亡至今，躲避西班牙對他的司法追究。

判決公布當天，上萬名民眾開始在加泰隆尼亞大城巴塞隆納抗議法院判決，並一度阻撓機場運作，上百航班被取消。

抗議行動進入第5天仍然持續，夜間不時出現暴力場面，有汽車和垃圾桶被燒，有人向警方投擲雞蛋和汽油彈，單在16日一天就有97人受傷、33人被捕。

法國費加洛報（Le Figaro）提到，這波暴力抗議行動昭示了加泰隆尼亞獨立運動改變走向，過去一直還算平和，現在卻漸趨緊張；此外，西班牙將於11月舉行國會議員選舉，在右派主張採取強硬措施以恢復秩序的呼聲下，執政的社會勞工黨（PSOE）壓力更大。

挺獨民眾的抗議行動今天進入新一波高峰，他們響應大罷工的號召，發起「為自由而行」遊行，下午齊聚巴塞隆納，警方估計約52萬5000人上街，影響所及，著名景點聖家堂暫時關閉，機場取消57個航班，法國與西班牙交界的雙向公路也被阻斷。

加泰隆尼亞約有750萬人口，區政府和區議會都由傾向獨派掌控，但今年7月加泰隆尼亞區政府公布的調查結果顯示，只有44%的當地受調者贊成獨立，48.3%持反對意見。

法國新聞電台（Franceinfo）提到，9名獨派人物遭判重刑，加深挺獨民眾兩年來未能成功推動獨立的挫折感，這波抗議行動可能還會持續下去，近期突然出現的網路組織「民主海嘯」（Tsunami Democratic）呼籲民眾於10月26日在巴塞隆納再度集合。

26日在巴塞隆納已排定西班牙甲級足球聯賽兩大強隊巴塞隆納隊（FC Barcelona）與皇家馬德里（Real Madrid）的經典賽（El Clasico），為防範暴力事件，西班牙職業足球聯盟（LFP）曾要求把球賽改到馬德里舉行，目前暫且延期。

加泰隆尼亞區政府主席托拉（Quim Torra）昨天譴責暴力，指示要隔離暴力挑釁分子與真正的抗議群眾，但他同時提出要於2021年之前再度舉辦獨立公投，「我們不允許自己在捍衛不可剝奪的自決權上往後退」。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）表示，中央政府會以「堅定、團結及依據比例原則」的方式回應；內政部則宣布，將增派警力到加泰隆尼亞支援。

(中央社)