前國民黨黨員、「草協聯盟」發起人李正皓，因屢將砲口對準黨內總統參選人韓國瑜，日前正式遭開除黨籍。昨日（18）繼續對韓本人與友韓人士開嗆，痛批所謂「桃園孫先生民調」，還有找強強滾大哥、文山伯這些人當競選黨部主委，根本都「不正常」！韓粉們如今根本陷入阿Q的「精神勝利法」。

李正皓在政論節目《新聞面對面》表示，自己這2、3個禮拜都睡得不是很好、黑眼圈很重，因為他一直不覺的國民黨該做這種事情，一個百年政黨要變成兩百年政黨，最重要的就是年輕的聲音跟多元的聲音要延續。

李正皓指出，「不實言論」、「造謠汙衊」，黨中央的這兩項指控，是自己最無法接受的；因為韓國瑜民調落後與選舉至今如無頭蒼蠅都是事實，這兩項指控「太沉重」。

不僅如此，李正皓更痛批，他認為韓粉現在眼裡的事實，就是那些所謂「桃園孫先生民調」，還有所謂強強滾、文山伯當競選黨部主委，這些在「正常人」眼裡看來很荒謬的事情，他們卻認為是事實。他坦言，黨內現在很多人活在「精神勝利法」的集體催眠氛圍裡，所以會聽不下去正常人的聲音，因為這會讓他自己覺得自己不是正常人，只好不斷把正常人往外趕。

(中時電子報)