直播》直搗綠倉！韓國瑜首場造勢震撼台南 10:052019/10/19 中時電子報 王子瑄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜。(中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 LIVE／韓國瑜台南傾聽座談會 今日（19）國民黨總統參選人韓國瑜，穿雲箭射向台南！這是韓請假後第一場大型造勢，特具指標意義，故直搗綠營票倉展霸氣。上午韓先參拜新營太子宮，大批韓粉早就來到現場，一路追隨就為迎接心目中的「庶民總統」。 台南市議員兼國民黨台南市黨部主委謝龍介預告，韓國瑜將與前總統馬英九、國民黨主席吳敦義3人將同台，帶領6位立委參選人進場，營造大團結氣勢。 (中時電子報) #2020大選 #國民黨 #韓國瑜 #總統 #韓粉 #台南 #馬英九 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜請假拚選戰！單厚之分析後給出忠告 14:152019/10/15 政治 韓國瑜向蔡英文下戰帖 不能香港人流血民進黨補血 22:552019/10/15 政治 命理師洩天機 爆韓國瑜勝選2大王牌 00:202019/10/16 娛樂 草莽對金湯匙的選戰開打 04:102019/10/16 時論廣場 熱呼呼的民心來了！韓國瑜請假與否 支持度一面倒 12:292019/10/16 政治 揭密！李佳芬爸爸第一次看完韓國瑜稱... 15:552019/10/17 政治 國民黨開鍘李正皓、鄭佩芬 李反擊遭青年團回嗆 20:182019/10/17 政治 韓突圍 直面年輕人 04:102019/10/18 時論廣場 韓國瑜首拜「韓愈」廟！ 原來還有這層關係 08:182019/10/18 生活 韓流2.0 馬規不能韓隨 04:102019/10/19 時論廣場 政治熱門新聞 韓國瑜南方起義 旺中最新民調出爐 - 政治 彭文正倫敦開記者會發生這事 網：事情大條了 - 政治 問韓國瑜5問題？他批美方讓人瞧不起 - 政治 台南大東夜市街頭民調 韓、蔡差距令人吃驚 - 政治 韓國瑜為何對訪美掙扎 趙少康爆原因 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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