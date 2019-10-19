LIVE／韓國瑜台南傾聽座談會

今日（19）國民黨總統參選人韓國瑜，穿雲箭射向台南！這是韓請假後第一場大型造勢，特具指標意義，故直搗綠營票倉展霸氣。上午韓先參拜新營太子宮，大批韓粉早就來到現場，一路追隨就為迎接心目中的「庶民總統」。

台南市議員兼國民黨台南市黨部主委謝龍介預告，韓國瑜將與前總統馬英九、國民黨主席吳敦義3人將同台，帶領6位立委參選人進場，營造大團結氣勢。

(中時電子報)