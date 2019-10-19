繼美國參議院外委會9月通過「台北法案」，多位眾議員今天也在眾議院提出對應法案。法案提案人眾議員匡希恆表示，美台關係很重要，美方須竭盡所能讓台灣民主與經濟強健。

美國共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis）今天發布新聞稿表示，他與其他4位跨黨派眾議員已提出「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act），簡稱「台北法案」（TAIPEI Act）。

這4位議員包含眾院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）、眾院「國會台灣連線」共和黨籍主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）與民主黨籍主席席瑞斯（Albio Sires），以及民主黨籍眾議員龔薩雷茲（Vicente Gonzalez）。

匡希恆表示，40年前他曾在台灣擔任傳教士，讓他有機會了解區域歷史及文化，而今天的他仍致力於為台灣及台灣人民發聲。他說：「我們（美方）與台灣關係是重要的結盟，我們必須竭盡所能讓台灣的民主與自由市場經濟強健。」

匡希恆還特地錄製影片表示，他很高興在離開台灣多年後，能有機會在美國國會幫助許多他所愛的台灣人民。

眾議員今天所提的「台北法案」，與參院外交委員會9月25日無異議通過的版本大致相同。兩院法案皆表示，「國會意見」（sense of Congress）認為，美國行政部門在適當情況並符合美國利益之下，對於採取嚴重或重大行動對台灣造成傷害的國家，應該考慮「降低與該國的經濟、安全及外交接觸」。

兩院法案也呼籲美國行政部門，以簽訂經濟上互惠，並能保護美國勞工、有利美國出口商的自由貿易協定（FTA）為目標，與台灣展開雙邊貿易協商。除此之外，法案也要求美國行政部門支持台灣的國際參與。

依據美國立法程序，法案在兩院負責委員會通過後，還須參眾全院通過並協調出一致版本，才能交由總統簽署並生效。

(中央社)