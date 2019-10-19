PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統參選人韓國瑜的機智口才與草根作風，深獲「韓粉」追捧，鋒頭之健也讓「韓黑」應運而生。網友質疑，韓每回重要訪談，都用個人「小故事」取代正式講稿，與遭國民黨開除黨籍的資深媒體人鄭佩芬所言不謀而合。

網友在PTT論壇發文《韓國瑜面對任何訪談，是不是都講小故事》，直言：「韓國瑜，是不是面對任何重要的訪談，都講自己的小故事來呼嚨過去？！被開鍘的鄭佩芬說，如果有重要面談，韓國瑜，連幕僚幫他準備的講稿，他都不願花時間看過，只想在現場講些無關緊要的東西，混過去。

發文網友更指出：「像是硬扯自己跟對方又什麼淵源、自己年輕時怎樣怎樣，每每讓訪談的人，回去都不知道怎麼跟上面報告，他們訪談的內容。韓國瑜的口袋，是不是有多到數不清的小故事呀？！」

文章一出，有網友回想起台北市長柯文哲，曾讚韓國瑜獨很多書、很有料的往事，揶揄道：「讀很多書，大概是小說漫畫類的吧。」

(中時電子報)