根據民調，隨著美國國會追查總統川普試圖對外國領袖施壓，以調查前美國副總統拜登（Joe Biden）的指控，拜登在本月的民主黨總統初選民調，擴展超前數十名參選人的領先幅度。

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）今天釋出10月17至18日進行的民調，發現21%民主黨人及無黨籍人士表示，會在明年展開的全州提名選舉中投給拜登，較9月底的類似民調提高3個百分點。

另有16%表示，他們會支持佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders），而15%說會支持麻薩諸塞州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）。

印第安納州南本德市（South Bend）市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）獲得5%支持度，聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）及前德州聯邦眾議員歐洛克（Beto O'Rourke）則各得到3%支持率。

但爭取民主黨提名的競賽仍難以預測，每5人中約有1人表示自己尚未決定，而近2/3民主黨及無黨籍人士說，自己仍有可能改變心意。

(中央社)