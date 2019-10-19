「希望你們彼此不要錯過啊！」一名住在澳洲伯斯的台灣女網友在網路上大聲疾呼，日前她與母親在購物中心的美食街吃飯時，突然有一名韓國歐巴上前詢問兩人是否為台灣人。接著男子懇求女網友能否替他翻譯一封尋人信，他將在這兩天至墾丁的街頭發放。在男子的努力之下，於昨天終於順利找到這名女孩，令網友們大呼「太浪漫～」

據《爆料公社》的女社友表示，這名男子名叫Wonman Park。在本月7日於墾丁街頭邂逅了一名叫做Bernice的台灣女孩，他們對彼此一見鍾情。不過由於男子隔天要前往高雄，彼此約定一定要保持聯絡。儘管兩人身處異地，依舊在Line上聊的熱火朝天，甜蜜非常。然而，不幸的是男子的手機突然遺失，他花了兩天的時間，問了超過50個司機、5間警局，千方百計的想尋回手機，仍舊無果。

他回到了韓國，仍努力的在FB上搜尋這名令他念念不忘的女孩，也試著在墾丁的每一間飯店找她，卻片尋不到她的蹤跡。男子決定到時要再度回到墾丁發放尋人傳單。最後，他急切的表示女子將於下個月到南美洲工作，希望能在之前就在見到她。

(圖/取自爆料公社)

(圖/取自爆料公社)

以下是他的信件翻譯：

嗨，我的名字叫Wonman Park，我來自南韓。我在10月7號的時候來過墾丁，來了2天。在墾丁的路上我認識了一名台灣女生，她的英文名字叫Bernice。她有告訴我她的中文名字但是我不會寫因為我不會中文，聽起來像Tzu Hsu Chien，她28歲，她有舌釘。她在台北的麵包店上班，她的身高是166公分然後她有長頭髮，而且非常可愛。我們只有見面大概幾個小時因為我隔天要去高雄。但是我們真的很喜歡彼此，我們雖然沒有牽手但是我們有約定彼此以後一定要保持聯絡。10月9號我離開了墾丁然後到了高雄。我當時有她的Line ID，我們在Line上面聊了2天，結果我手機不見了。我花了2天時間找我的手機，我跑回去我計程車下車的地方找，問了超過50個計程車司機，問了5間在我飯店周圍的警察局，但都沒有找到。然後我飛回我的國家，我一直試著在Facebook找她，也試著在墾丁的每一間飯店找她，結果都找不到，我的台灣朋友也試著幫我找，結果也沒有找到。我記得她在墾丁做了什麼。她說她會在墾丁的西岸待到10月10號，我不是很確定她是不是自己一個房間還住在那種很多人住一間的房間，但是我確定她是一個人來墾丁。她的check out日期是10月10號，她說她晚上沒有辦法睡好因為有蝙蝠飛進去，她說她之前在墾丁學潛水，學完之後她經常在墾丁潛水。她說她之前不小心讓她的潛水教練的腳受傷，她有給我看她的教練的照片，他教練受傷的時候小腿有繃帶。10月9號的時候，她在路上有指給我看他教練（我們在路上遇到他）。那個教練的車是銀色的Mitsubishi，大概40歲，有留鬍子，身材蠻壯的，膚色有點黑。我確定那個教練有她的聯絡方式，如果我找到那個教練，他一定可以幫我找到那個女生。她說她下個月要去南美洲工作（一樣是麵包店）。我真的很想在她去南美洲之前再見到她...拜託幫幫我... 如果有人知道這個教練的話請和我說。

(圖/取自爆料公社)

在男子的鍥而不捨的努力下，昨天該名女社友在社團中表示男子已經找到他的女孩，事情圓滿完結後，男子向原PO表示，女孩似乎被他的大陣仗嚇到了。儘管如此這件浪漫的事情還是令大批網友大喊「太好了」「好浪漫」，紛紛送上祝福。

(中時電子報)