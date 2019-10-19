據瑞典媒體報導，曾翻譯大量中國古典與當代著作，一生致力提升中國文學國際地位的著名漢學家、瑞典學院院士馬悅然（Goran Malmqvist）已辭世，享壽95歲。

據陸媒《澎湃新聞》報導，馬悅然的夫人陳文芬證實，馬悅然已於當地時間17日在家中平靜過世，「他說有點不舒服，坐在平常的座椅上幾秒鐘就離開了。像老和尚圓寂了一樣。他是活著死的，沒有痛苦，很平靜，飛到了天堂」。

報導指出，1924年6月6日出生的馬悅然（Göran Malmqvist）畢生致力於漢學研究和中國文學譯介。1948年首次翻譯陶淵明的《桃花源記》後，馬悅然走上了翻譯中國文學之路，開始翻譯大量古典文學作品，如將名著《水滸傳》、《西遊記》譯為瑞典文，並向西方介紹了中國的《詩經》、《論語》、《孟子》、《史記》、《禮記》、《尚書》、《莊子》等，亦翻譯了魯迅、沈從文等當代中文作品，致力於提升中國文學在國際的地位。

馬悅然也是諾貝爾文學獎評委中唯一深諳中國文化、精通漢語的漢學家。2004年被問道「中國人為什麼至今沒有拿到諾貝爾文學獎，難道中國文學和中國作家真落後於世界嗎？」馬悅然回答：「中國的好作家好作品多的是，但好的翻譯太少了。」

(中時電子報)