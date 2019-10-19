金爸爸進駐秀泰文心店也順勢推出多道新品，包括燜雞飯，雞肉彈嫩入味、飽吸醬香與薑香，再搭配以雞汁、香蘭葉烹煮的雞飯和蛋絲、青菜，即是一道色香味俱全的主食。（馮惠宜攝）

「金爸爸」海南爆脆炸雞飯，是將雞帶骨大腿排以香茅、南薑、大蒜調製的醃醬醃6小時，不裹粉直接下鍋炸至熟透，雞肉吃起來皮酥肉香、耐人尋味。（馮惠宜攝）

相準台灣新住民人數增加，東南亞料理在台灣餐飲市場的能見度與接受度日益提升，「欣葉國際餐飲」2015年成立台灣金爸爸公司，代理馬來西亞知名餐飲品牌PappaRich，引進「海南蒸麵包」、「椰漿飯」、「咖哩叻沙」等馬來美食，如今更到台中市中心插旗開出全台第5家分店，讓台中的消費者不必出國即能感受最正宗、道地的馬來西亞料理。

PappaRich第一家餐廳自2005年於吉隆坡成立以來，即以匯集馬來西亞民間道地小吃與名菜的「Under one roof」概念深受當地人好評，2012年起將品牌經營版圖拓展至海外，如今全球分店超過140家。

台灣金爸爸在台灣歷經4年多深耕經營，先後於台北、台中開出5家分店，2018年底於台中三井店PappaRich金爸爸開幕，是台灣金爸爸首家跨足台北以外地區的分店，由於餐廳面積僅41坪，且三井outlet內消費者用餐時間平均較短，品牌因此決定以Express型態面市，將菜色供應道數精簡至80道上下，不僅方便消費者點餐同時能精準掌握出餐速度，開幕後市場反應熱烈，業績與北部分店不相上下，有時甚至更好。

這樣的好成積也使得PappaRich金爸爸進駐秀泰文心店開幕，客群鎖定八期重劃區的居民、前來賣場消費的遊客，與捷運線通車後連接高鐵帶來的商務客。

新店開幕新菜單也上市，其中包括嫩薑片與香菇、洋蔥等充分爆香，再加入切塊的帶骨雞腿排、原裝進口的粿條醬燒煮的燜雞飯。以及將雞帶骨大腿排以香茅、南薑、大蒜調製的醃醬醃6小時，不裹粉直接下鍋炸至熟透的海南炸雞飯，雞肉吃起來皮酥肉香，與燜泡熟成的雞肉口感大相逕庭、耐人尋味。

新品還包括鑊氣十足、噴香夠味的牛肉炒粿條，健康取向、微辣下飯的薑黃炒高麗菜，一次嘗到牛、雞兩種招牌口味的沙爹拼盤，以及多款以金爸爸招牌海南麵包為原料變化製成的麵包點心。

(中時 )