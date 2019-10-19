浣熊颱風被形容為「小不點」，又受輻合作用影響，目前已轉往琉球方向移動，對台灣並不會造成影響。不過位於西太平洋一帶又發現有熱帶系統，若生成颱風，將成為今年的第21號颱風雷馬遜（Rammasun，雷神之意，泰國提供），根據美國學者模擬預判路徑顯示，未來有機會經過台灣南部及呂宋島之間，約巴士海峽位置海域。

西太平洋一帶又發現有熱帶擾動，若生成颱風，將成為今年的第21號颱風雷馬遜。（摘自氣象達人彭啟明）

透過美軍聯合颱風警報中心（JTWC）衛星圖觀察，西太平洋海域上，位於「浣熊」颱風的右側，有另一新發展中的熱帶系統，極有可能成為今年第21號颱風「雷馬遜」。

根據美學者柯丸（Levi Cowan）建立的氣象數據資料網站（tropicaltidbits）上的全球路徑模擬圖，可以觀察到有多條預測路徑，顯示「雷馬遜」有西進朝台灣、菲律賓來的可能。（摘自tropicaltidbits.com）

中央氣象局預報員官欣平表示，此熱帶系統才剛形成，還需要時間發展，依照它生成的環境條件，的確日後有機會發展為颱風。不過系統距離台灣還有4000公里遠，僅需觀望其發展即可。氣象達人彭啟明也指出，此熱低壓正在發展中，尚不用擔心。

另外根據美學者柯丸（Levi Cowan）建立的氣象數據資料網站（tropicaltidbits）上的全球路徑模擬圖，可以觀察到有多條預測路徑，顯示「雷馬遜」有西進朝台灣、菲律賓來的可能，其行經位置在台灣南部及呂宋島之間，大約落在巴士海峽位置海域。不過預報員官欣平說，此熱帶低氣壓還太遠，未來路徑變化還很大，目前只能大概判斷往西北方向走，並不一定會經過台灣。

(中時電子報)