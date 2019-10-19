大陸一對夫妻夜戰頻繁，因為女子發出的呻呤聲太大，遭到鄰居在微信抗議，沒想到此舉卻意外揭發妻子偷吃小王。

大陸網友最近瘋傳一張對話截圖，這對夫妻的鄰居不堪兩人夜夜笙歌困擾，於是在社區的社群中找到男子的微信，開頭就抱怨說：「你晚上能不能聲音小點，吵的我睡不著」，男子便回：「下次注意…不好意思，精力太旺盛了」。

男子與鄰居對話才知自己被綠了。（圖／翻攝自Pixabay）

鄰居接著又說：「嗯，特別是昨晚」、「聲音太大了吧，搞的一晚上沒有睡著」，男子接下來回；「？？」、「我昨晚值班不在家啊」，兩人瞬間無言留下「…」之後結束對話。

網友看到貼文後紛紛留言「鄰居無言！是不是感覺可惜啊，哈哈」、「老公在外打拼！老婆在家打拼」、「有小孩！記得驗DNA」、「鄰居果然是最好的互助對象」、「沒想到老婆外遇！竟然是鄰居揭穿」、「老公哭哭！被戴綠帽了」、「太牛B了！老婆怎麼也想不到，外遇竟是被鄰居戳破的」。

(中時電子報)