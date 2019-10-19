隨著「小皇帝」詹姆斯怒批火箭總管莫瑞不負責任亂放話，在美國引爆正反兩極爭論，前勇士球星伊戈達拉19日跳出來力挺詹皇，強調詹皇的表態沒有問題，因為莫瑞發推的時機點，根本無視前往大陸比賽的湖人與籃網球員安全！

「我從詹姆斯言論中，感覺到他們必須前往大陸，且在那邊打NBA大陸賽，其中有著球員安全的問題，你們該從這個角度去想，」目前正在灰熊等待被交易的伊戈達拉表示，「莫瑞有自由說出他的想法，但他可以等一周再發推文。」

伊戈達拉強調，由於莫瑞發推事件，以及湖人前往上海、深圳打中國賽，造成詹姆斯陷入一個相當困難的局面，等到湖人返回美國，詹姆斯只是表明自己的立場，卻又被一些人刻意批評，伊戈達拉認為那些人根本是採用雙重標準。

「他們因為詹姆斯的態度而攻擊他，只因他們不喜歡詹皇態度，他們感覺詹皇應該站在另外一個立場，」伊戈達拉說，「當他回到家了，想要表明立場，然後外界卻說，『這裡不是你說這些的地方！』這點讓我印象深刻，也讓我很困惑。」

(中時電子報)