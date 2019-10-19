手機滑LINE卡卡的怎麼辦？這對3C產品不在行的人好困擾！專家指出，平時沒有隨手刪除手機資訊習慣，就會讓LINE收到的照片、語音訊息和檔案越來越大。其實只要學會3招，就可秒刪清手機內儲存的資訊釋出空間。

中央社報導，不少人用通訊軟體LINE時，往往會發現LINE App太占手機空間，這是因為從LINE收到的照片、語音訊息和檔案讓應用程式越來越大。LINE特別提供教學，幫iOS用戶一鍵清出空間。

目前iOS版本幫LINE瘦身，主要方式是「刪除快取」（cookie，裝置上的資料存放區）。操作上很簡單，只要在LINE主頁左上角點選圖示為小齒輪的「設定」，進入「聊天」選單，點選「刪除資料」，然後只勾選「快取資料」，其他不勾選，就能一鍵刪除快取、釋出空間。

刪除快取後，聊天室的文字訊息仍會保留，圖片、語音、檔案也不會被刪掉，甚至LINE記事本、相簿、Keep中的內容也都不受影響。

特別需留意的是，在「刪除資料」的頁面中，還有「照片」、「語音訊息」、「檔案」可勾選，如果勾選後刪除，這些資料就無法下載。如果不小心勾選了「所有聊天紀錄」並刪除，又沒事先備份，那就GG了，所有文字訊息都無法復原，使用者千萬小心。

LINE的官方教學僅限ios版本，那Android版本的用戶豈不被放生了？雖然還沒有像iOS的一鍵刪除捷徑，仍有其他替代做法，目前主要是「刪除聊天室內檔案」。

首先，確認聊天室內未過期的檔案都存到Keep或其他儲存空間後，在LINE主頁右上角點選圖示為小齒輪的「設定」，進入「聊天」選單，選擇「刪除聊天室內檔案」即可。需留意刪除聊天室內檔案後，即使檔案還沒超過下載期限，也不能復原。

如果用戶想刪除更多檔案、釋出更多空間，LINE還提供一個進階方式，就是重新安裝LINE應用程式。

要重新安裝之前，首先，把還沒過期、之後希望再回顧的照片等檔案，存到LINE記事本、相簿、Keep或其他儲存空間中。其次，針對文字訊息進行備份。接著確認自己的LINE帳號登入資訊，例如Email、密碼、電話號碼等。

準備工作都完成後，就重新安裝LINE應用程式，並於登入LINE帳號後，選擇「復原聊天紀錄」即可。

整體而言，LINE建議用戶收到照片等檔案時，就把之後需要再回顧的內容直接存到LINE記事本、相簿、Keep或其他儲存空間中，就不怕過期無法下載，也有助於保持LINE應用程式的「苗條」。

(中時電子報)