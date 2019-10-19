國民隊首度闖進世界大賽，跌破眾人眼鏡，他們總管雷佐(Mike Rizzo)的建軍方略開始受到關注。Baseball Gauge統計，雷佐在自由市場的超凡眼光為國民帶來了成功，本季他們14.6勝場貢獻值出於自由市場買下的球員(國聯次高)，並且佔據球隊32%的出場機會(國聯次高)，綜合來說是國聯第一。

在自由市場搶人是較大的賭注，好球員不僅價格高，合約也較長。國民多年前簽下有傷的王建民，就被看成是「賭一把」，看看王建民能否回復昔日身手。國民總管「千金買骨」的決心讓他們在2015年賭到了「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)，7年2.1億美元是當時史上第2高的投手合約。主力投手柯賓(Patrick Corbin)、桑契斯(Anibal Sanchez)亦都是自由市場簽下的。柯賓季外表示想去洋基，被國民以重金長約將他搶來。桑契斯曾因受傷失去球速，一度淪落到勇士小聯盟。

除了花大錢，國民也很會「撿便宜」，5年內3度被賣的坎卓克(Howie Kendrick)，國民2年700萬美元續簽，結果他成為橫掃紅雀的MVP。被遊騎兵釋出的卡布瑞拉(Asdrubal Cabrera)，國民以底薪接收，沒想到他季末打出生涯最佳數據，打擊率飆破3成，幫國民保住外卡。

今年運動家的操盤策略依然犀利，全隊56%戰力以及28.6勝利貢獻值來自交易球員，獨步全聯盟。換言之跟運動家做買賣，賺到的幾乎都是運動家，無愧「魔球」之稱。

國民雖然在交易市場成績普通，總管雷佐在自由市場的眼光可謂另一種「魔球」，事後看來他們把哈波(Bryce Harper)放回自由市場亦是正確決定。加上選秀挑到的史崔斯柏格(Stephen Strasburg, 選秀狀元)、阮棟(Anthony Rendon)都是棒球奇才，雷佐是很懂得下注的總管，也是「讓華盛頓再次偉大」的重要功臣。

(中時電子報)