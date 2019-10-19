台中市中彰快速道路近崇德匝道口，19日清晨4：30分發生休旅車超速撞貨車事故，兩車碰撞後，貨車翻覆、休旅車撞擊內側護欄後起火，32歲休旅車鄒姓駕駛輕傷送醫，52歲林姓貨車駕駛自行爬出車外，經酒測鄒男疑似酒駕，車禍肇事責任仍待釐清。
這起車禍發生在中彰快速路上，近崇德匝道口往大里方向，由於車貨後大貨車翻覆佔據三個車道，造成數廿多輛車停在車道上全動彈不得，雖然車禍在一個小時半後排除，被堵車輛部分駕駛甚至違規迴轉，逆向駛離從後方匝道口脫困。
休旅車追撞貨車後失速撞擊內側護欄起火，消防隊到場後急忙搶救，鄒姓駕駛被救出後受輕傷送醫救治，幸無生命危險。
翻覆的大貨車駕駛林男自行爬出車外，驚魂未定，僅鼻孔流血，無其他皮肉傷，並未就醫。警方到場後急忙管制匝道，僅開放救災車輛通行，至5時半火勢才完全撲滅，詳細肇事原因仍在釐清。
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(中時 )
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