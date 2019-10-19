網友討論韓國瑜穿西裝禮儀。

國民黨總統參選人韓國瑜昨日回到高雄市政府接見AIT主席莫健，兩人相談勝歡，但卻在一個小細節上被網路上的酸民抓出來「雞蛋裡挑鋼筋水泥」，但卻被網友秒打臉，直呼「別造謠！」

酸民在PTT上發言表示，韓國瑜是不是連西裝都不會穿？表示「根據國際西裝禮儀，坐下時應該要釦子解開，站起時扣上」，但影片中韓國瑜卻是從頭到尾都將西裝的扣子扣上，比起莫健，「是不是緊張到西裝都不知道怎麼穿了？」

文章一出引起網友熱議，有的網友疑惑表示，不只韓國瑜坐下時沒解扣子，當時蔡英文與莫健見面時也一樣；最後，一名網友無奈表示，請這位酸民不要再造謠了，國際禮儀中根本沒有沒有坐下一定要解開扣子或起來要扣上扣子，一切都是以個人方便、舒適為準，「不是只會依照1450、菸糞、糞青說的做才是標準、才是禮儀才可以好嗎！而且別只會要求他人，自己卻做不到，只會讓更多討厭+噁心而已！」

網友討論韓國瑜穿西裝禮儀。

韓國瑜坐下時西裝扣未解開。

蔡英文坐下時西裝扣子也未解開。

(中時電子報)