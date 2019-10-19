第二屆海峽兩岸人文學論壇 兩岸學者共襄盛舉 09:262019/10/19 旺報 林至柔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸社會科學院秘書長趙奇表示兩岸文化交流對於傳承中華文化有極大的幫助 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第二屆海峽兩岸人文學論壇本日於廈門希爾頓酒店舉行開幕典禮，聚集海內外學者一同聚集深度討論兩岸文化、文學，包括台灣學者呂正惠、戴景賢等，以及大陸學學者薛毅、沈衛榮等。大陸社會科學院秘書長趙奇在開幕典禮表示，兩岸擁有珍貴的中華文化，透過論壇能夠更深入了解文化的精粹並互相交流，最重要的是將文化傳承下去。 (旺報 ) #兩岸 #學者 #文化 #論壇 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 以文化帶動經濟 打造文化新絲路 04:102019/10/15 地方新聞 陽明高雄海洋探索館 12月起熄燈 20:262019/10/15 財經 10月17日「台灣文化日」！南北故宮都可免費參觀 17:512019/10/16 旅遊 5成5民眾：外交穩定靠兩岸和平 04:092019/10/17 話題觀察 雙北辦亞運 兩岸一家不是夢 04:092019/10/17 論壇廣場 芒果乾來自於失去體制自信 04:092019/10/17 論壇廣場 大陸市場豐收 亞泥全年獲利 上看200億新高 04:092019/10/17 證券．權證 蔡外交兩岸表現 49％給負評 04:102019/10/17 兩岸要聞 蔡韓說清楚 兩岸怎麼走 04:102019/10/18 時論廣場 第九屆北京香山論壇周日登場 全球76個官方代表團與會 21:582019/10/18 兩岸 兩岸熱門新聞 陸全通式甲板航母 現江南造船廠 - 焦點新聞 - 旺報 全球抗議者以香港為師 加泰獨立運動佔領機場 - 兩岸 彭斯預計將發表第二次中國政策講話 - 兩岸 陸國產航母002艦 是艘大隻佬 - 兩岸要聞 - 中國時報 陳同佳函林鄭月娥要求協助安排來台自首 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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