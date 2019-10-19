第二屆海峽兩岸人文學論壇本日於廈門希爾頓酒店舉行開幕典禮，聚集海內外學者一同聚集深度討論兩岸文化、文學，包括台灣學者呂正惠、戴景賢等，以及大陸學學者薛毅、沈衛榮等。大陸社會科學院秘書長趙奇在開幕典禮表示，兩岸擁有珍貴的中華文化，透過論壇能夠更深入了解文化的精粹並互相交流，最重要的是將文化傳承下去。

(旺報 )