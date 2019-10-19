有得等！F35全速量產再晚1年多 09:412019/10/19 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國空軍388與419的F-35戰機聯隊2018年11月19日以大象漫步的姿態，在猶他州希爾空軍基地展現已具備強大的戰鬥力，來對付空中與地面目標。（美國空軍） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 打造F-35 五角大廈採購主管18日說，美國國防部今年不會讓F-35戰機全速量產，甚至可能必須要延遲到2021年1月才能達成這里程碑。 據《防務新聞》（Defense News）18日報導，五角大廈國防採購、科技與後勤部次長蘿德（Ellen Lord）說，原本國防部希望，能在2019年底達成所謂的C里程碑，做出全速量產決定。不過，由於聯合模擬環境（Joint Simulation Environment，JSE）的發展繼續延遲，全速量產起碼還得多等長達13個月。 (中時電子報) #F-35 #全速量產 #隱形戰機 #美國 #洛克希德馬丁 也許您會感興趣 推薦閱讀 競標者紛落跑 這國可能不得不買F35 16:292019/10/03 軍事 爭奪預算大戰開打 F-15EX尬F-35 誰優 08:092019/10/06 軍事 汰換F16 這國砸340億加碼買9架F35 15:592019/10/09 軍事 再來20架！北韓猛射彈 韓要加購美F-35 10:482019/10/11 軍事 與眾不同 挪威F-35特殊裝備出問題 10:192019/10/12 軍事 軍事熱門新聞 印度柴電潛艦擊沉美核潛艦？美媒爆聯演秘聞 - 軍事 射程1850公里！美陸軍將推出遠程超級巨炮 - 軍事 陸殲20空軍日亮相 側彈倉新設計超越F22 - 軍事 美對陸潛艦優勢漸失 美媒：台灣的大麻煩 - 軍事 美軍計畫射程上千公里的火砲：淺談超級大砲 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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