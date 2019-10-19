打造F-35

五角大廈採購主管18日說，美國國防部今年不會讓F-35戰機全速量產，甚至可能必須要延遲到2021年1月才能達成這里程碑。

據《防務新聞》（Defense News）18日報導，五角大廈國防採購、科技與後勤部次長蘿德（Ellen Lord）說，原本國防部希望，能在2019年底達成所謂的C里程碑，做出全速量產決定。不過，由於聯合模擬環境（Joint Simulation Environment，JSE）的發展繼續延遲，全速量產起碼還得多等長達13個月。

(中時電子報)