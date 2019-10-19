英國首相強生（Boris Johnson）今天警告，要結束曲折的英國脫歐過程的話，沒有比他的脫歐協議更好的結果。強生在國會就新版脫歐協議表決前夕，忙著向國會議員拉票。

英國國會下議院明天將開會，表決是否批准新版脫歐協議。強生今天敦促國會議員支持他與歐洲聯盟領導層達成的「絕佳」條款，讓英國順利在本月31日脫歐。

強生告訴英國廣播公司（BBC）：「沒有比我明天提倡的版本更好的結果。」

他在英國獨立電視台（ITV）另一場訪問也說：「我希望下議院各方同僚都能想想明晚我們搞定這一切時的境界。」

「我想全國將大大鬆口氣。」

強生昨天在布魯塞爾的高峰會上成功達成新脫歐協議，距離英國31日脫歐期限僅剩兩週。不過新協議的命運掌握在若干未拿定主意的國會議員手中。

英國下議院將自1982年福克蘭戰爭（Falklands War）以來首次在週六開會。強生料於明天格林威治時間0830（台灣時間19日下午4時30分）向國會發表演說，為一天的辯論揭開序幕。

法新社報導，部分政治專家表示，這次的投票可能會格外激烈。強生整天都在開會及致電議員拉票。如果下議院否決新版脫歐協議，強生將被迫依法向歐盟要求延後脫歐期限，而這將是第3度延後。

強生今天說，如果新版脫歐協議遭到否決，英國仍將如期在31日脫歐。

(中央社)