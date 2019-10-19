第二屆海峽兩岸人文學論壇兩岸學者全體合影

國台辦交流局局長黃文濤出席第二屆海峽兩岸人文學論壇，並表示此次論壇是兩岸交流30多年來首次以「人文」為論壇重點，並高規模舉行，屬非常難得，兩岸學者難得齊聚一堂，是學術上融合發展的一大步，希望透過論壇進行兩岸的文學、哲學、人文以及社會科學相互交流，也強調哲學發展也是近年推進大陸發展的重要一環，極具影響力

(旺報 )