國台辦局長：以人文交流為重點舉行論壇 10:262019/10/19 旺報 林至柔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國台辦交流局局長黃文濤出席論壇，望兩岸學者透過此次交流更相互熟識。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第二屆海峽兩岸人文學論壇兩岸學者全體合影 國台辦交流局局長黃文濤出席第二屆海峽兩岸人文學論壇，並表示此次論壇是兩岸交流30多年來首次以「人文」為論壇重點，並高規模舉行，屬非常難得，兩岸學者難得齊聚一堂，是學術上融合發展的一大步，希望透過論壇進行兩岸的文學、哲學、人文以及社會科學相互交流，也強調哲學發展也是近年推進大陸發展的重要一環，極具影響力 (旺報 ) #論壇 #兩岸 #人文 #國台辦 #哲學 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜稱不存在統一和獨立的條件 國台辦回應 11:412019/10/16 兩岸 陸國台辦首度回應「芒果乾」：毒酒一杯 16:382019/10/16 兩岸 人文遠雄博物館 邀5大藝術家前進台北國際藝術博覽會 16:562019/10/16 生活 5成5民眾：外交穩定靠兩岸和平 04:092019/10/17 話題觀察 雙北辦亞運 兩岸一家不是夢 04:092019/10/17 論壇廣場 芒果乾來自於失去體制自信 04:092019/10/17 論壇廣場 蔡外交兩岸表現 49％給負評 04:102019/10/17 兩岸要聞 蔡韓說清楚 兩岸怎麼走 04:102019/10/18 時論廣場 第九屆北京香山論壇周日登場 全球76個官方代表團與會 21:582019/10/18 兩岸 第二屆海峽兩岸人文學論壇 兩岸學者共襄盛舉 09:262019/10/19 兩岸 兩岸熱門新聞 陸國產航母002艦 是艘大隻佬 - 兩岸要聞 - 中國時報 陸全通式甲板航母 現江南造船廠 - 焦點新聞 - 旺報 全球抗議者以香港為師 加泰獨立運動佔領機場 - 兩岸 彭斯預計將發表第二次中國政策講話 - 兩岸 國台辦局長：以人文交流為重點舉行論壇 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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