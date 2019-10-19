今年NBA上海賽打不到1分鐘，就因臉部再次撞傷退場的籃網明星後衛厄文，19日宣告戴上面具傷癒復出，儘管他打了25分鐘，貢獻19分、4助攻與3籃板，仍然改變不了籃網107比123輸給上季總冠軍暴龍命運，也吞熱身賽首敗(3勝)。

原本雙方打完首節，還以28比28打平，沒想到暴龍次節火力全開，單節轟下46分，完全擊潰籃網防線，反觀籃網只拿25分，雙方差距轉眼大幅拉開，來到下半場，籃網總教練艾金生眼見始終追趕不上，很快就讓比賽進入垃圾時間。

厄文僅短暫休兵9天，就告再次傷癒復出上場，畢竟他在新球季必須靠著一己之力，努力幫助籃網爭取季後賽門票，因為杜蘭特早已提前宣告新球季報銷(阿基里斯腱撕裂)，光靠目前籃網陣容，想要闖進季後賽仍須依賴厄文全力發揮。

痛失上季總冠軍MVP里歐納德的暴龍，也要面臨球隊是否進入重整的考驗，儘管19日這場熱身賽，全隊7人得分上雙，其中以阿奴諾比18分最高，范維利特16分，暴龍仍在審慎考慮是否出清主力，改以圍繞席亞卡進行球隊重建。

(中時電子報)