洋基希克斯敲出3分全壘打。(MLB臉書)

命懸一線的紐約洋基反撲成功！他們19日擊退了太空人王牌韋藍德(Justin Verlander)，在美聯冠軍賽G5取勝，將比數拚到2勝3負。洋基首局就靠兩轟灌進4分，加上左投派克斯頓(James Paxton)力撐6局，終場4-1獲勝，將回到太空人主場進行生死鬥。

派克斯頓首局上就因捕逸、保送、暴投莫名其妙失分，他是大聯盟首局最會失分的投手，例行賽平均每場的第一局都要失1分。還好該局下半勒瑪修(DJ LeMahieu)首打席陽春炮追平，接著連續安打之後由希克斯(Aaron Hicks)揮出3分彈清空壘包。

左右開弓的希克斯站在左打位置，他從兩好球情況下連續放過3顆壞球，然後逮到一顆紅中滑球，拉打到洋基球場最淺的右外野，球撞到標竿之後掉回場內，3分全壘打！這是洋基突破韋藍德的唯一方法，之後6局他都沒有再失分。

由於前役G4下雨延賽，導致太空人多休1日而無縫接回先發三巨投，還好洋基首度打敗了韋藍德。自老虎隊時期以來，韋藍德季後賽先發對洋基的比賽(扣掉1次下雨)，他們的隊伍是6戰全勝，洋基此役終於打倒這位條紋殺手，直接賞了他敗投。派克斯頓首局風波之後穩穩撐完6局也立下大功。

太空人G6回到主場，預定派出寇爾(Gerrit Cole)先發，前一輪對戰光芒，韋藍德G4關門失敗，最後也是由寇爾來收拾。洋基今年例行賽、季後賽碰到寇爾都輸球。好消息是大聯盟為了趕賽程，雙方將提前飛往休士頓，20日上午就要打G6，到時候太空人可能改牛棚車輪戰或是寇爾休息不足，都是洋基必須把握的機會。

(中時電子報)