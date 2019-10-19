網友留言。（摘自批踢踢網頁）

國民黨總統參選人韓國瑜近來民調下滑，可在昨日的街頭民調中，韓國瑜在綠鐵票倉台南，竟以24票的支持度，小贏總統蔡英文的23票。此結果一出，震撼外界！但有網友指出，此街頭民調所做的區域傳統隸屬藍選票區，做出這個結果並不意外。

網路紅人「桃園孫先生」昨前進台南綠鐵票倉，到台南的大東夜市進行街頭民調，投票結果顯示，若台北市長柯文哲參戰，韓國瑜以24票，小贏蔡英文的23票，柯則為21票。若柯未參選，則有3票投給韓、6票投給蔡。對於這個結果，許多網友紛紛表示，韓能在這個綠到出汁的地方，和蔡英文戰成五五波，顯示韓的選情並如外界所言的崩盤。

但也有網友指出，大東夜市位在台南東區，這民調根本是在挺藍的區域所做出的結果。而據《天下雜誌》的報導，東區在台南市中是萬綠叢中一點藍的選區。為何在綠到出汁的台南，會有挺藍的東區存在？《天下雜誌》直言就是人口組成，此區域有眷村存在，且又是文教重鎮，選民多是藍營選民，若韓國瑜在此區是和蔡英文戰成平手，背後所顯示的意義不言而喻。不過，也有網友認為，這民調是勤訪基層，所以有符合他心中的實際感受。

(中時電子報)