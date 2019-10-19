(11:54 更新內文)又有胃藥回收！食藥署上月將具有致癌疑慮的38款胃藥預防性下架，完整檢驗結果今出爐。繼先前回收的2款注射液、1款口服藥後，又有20款藥品回收。其中，部分藥品致癌物確認超標，部分則出於未繳報告而回收。

美國食藥局上月於胃藥「善胃得」（Zantac）所使用的原料藥ranitidine檢出致癌物「N-亞硝基二甲胺 NDMA)」，食藥署數日後即宣布將38款胃藥預防性下架，要求廠商送往該署核可的4家實驗室進行檢驗，確認安全無虞才可上架。

食藥署今公布完整回收名單，包括”大豐＂善待胃注射液10毫克／毫升、吉適治潰定膜衣錠75毫克等23款胃藥均無法再上架。其中，部分產品確認致癌物超標，部分則是基於市場考量或未繳交報告而回收；另有15款藥品確認合格，包括吉適治潰定膜衣錠75毫克、胃潰安膜衣錠75毫克等。

有不具名藥師認為，胃藥下架後，某些廠商未繳交檢驗報告就表明要回收，恐意味著產品有問題，但食藥署卻未強制要求提供報告，管理上有疏失。食藥署藥品組科長洪國登表示，雖然這樣的情況情有可原，但某些廠商未交報告，原因在於沒有存貨可送驗，乾脆選擇直接回收。

另一方面，開業藥師沈采穎表示，早在今年4月她就透過文章指出，共有33款藥品所使用的原料藥可能含有NDMA，除了ranitidine，65歲以下糖尿病患的第一線降血糖用藥metformin亦包括在內，恐成為檢出致癌物的未爆彈，呼籲食藥署訂定管理規範。

對於可能的未爆彈，洪國登表示，食藥署已召集專家學者，針對健保用量大、使用率高的產品進行排序，將依重要程度一一檢驗。胃藥風波後，新生產ranitidine產品者，都需向食藥署檢附報告。

洪國登提醒民眾，可前往食藥署胃藥「異常事件資訊專區」了解詳情。若對自身使用的藥品有疑慮，應與醫師、藥師討論換藥事宜，切勿隨意停藥。

回收、合格藥品完整名單如下：

1.「葛蘭素」善胃得注射液 25毫克∕毫升

2.安保胃膜衣錠150公絲

3.「大豐」善待胃注射液10毫克／毫升

4.悅擬停膜衣錠150毫克

5.胃治潰注射液 25公絲／公撮

6.胃治潰膜衣錠150毫克

7.固胃治潰膜衣錠

8.「生達」胃恩利50毫克

9.生達胃恩利膜衣錠

10.潰特得150膜衣錠

11.胃潰安膜衣錠75毫克

12.「信東」利爾錠膜衣錠150公絲

13.吉胃福適治潰定膜衣錠75毫克

14.吉適治潰定膜衣錠75毫克

15.吉胃福適治潰定 日一膜衣錠300毫克

16.吉胃福適治潰定 加強膜衣錠150毫克

17.吉適治潰定加強膜衣錠150毫克

18.「培力」胃佳寧錠150毫克

19.佳得胃10公絲注射液

20.佳得胃注射液25毫克／毫升

21.瑞寧注射液25mg

22.衛達胃達舒膜衣錠150公絲

23.衛達胃達舒膜衣錠300公絲

合格藥品

1.悅擬停膜衣錠150毫克

2.固胃治潰膜衣錠

3.胃治潰注射液25公絲／公撮

4.胃治潰膜衣錠150毫克

5.胃治潰膜衣錠300公絲

6.生達 胃恩利膜衣錠150毫克

7.潰特得 150 膜衣錠

8.「信東」利爾錠膜衣錠150公絲

9.胃潰安膜衣錠75毫克

10.吉適治潰定加強膜衣錠150毫克

11.吉適治潰定膜衣錠75毫克

12.佳得胃10公絲注射液

13.佳得胃注射液25毫克／毫升

14.衛達胃達舒膜衣錠150公絲

15.衛達胃達舒膜衣錠300公絲

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