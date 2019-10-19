去年曾公開痛批中國並力挺台灣的美國副總統彭斯，預計24日將就美中未來關係發表演說。他是否會延續去年基調，再度公開批評中國，外界高度關注。

根據華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）的活動預告，彭斯（Mike Pence）將在美東時間24日上午在首屆馬勒克公共服務領袖講座（Frederic V. Malek Public Service Leadership Lecture）致詞。

威爾遜中心還特別說明，內容預計將涉及美中未來關係發展。

這是彭斯繼去年10月4日在華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）後，再一次針對美中關係發表演說。

彭斯當時曾痛批北京勸誘3個拉丁美洲國家和台灣斷交轉而承認中國，認為這種做法威脅台灣海峽的穩定，美國加以譴責。他也表示，台灣擁抱民主，為所有中國人民展現一條更好的道路。

彭斯也批評中國在安全以至貿易等領域都展現侵略態勢，並指控中國不懷好意想影響美國期中選舉，干預美國民主政治，並在南海採取魯莽的軍事行動。

彭斯原先預計在6月發表演說，當時媒體曾報導，彭斯將再次針對中國發表強硬談話。但這場演說後來因為美國總統川普與中國國家主席習近平要在稍後於大阪舉行的20國集團（G20）峰會期間會面而延後。

(中央社)