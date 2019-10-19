PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

昨日（18）國民黨總統參選人韓國瑜，當面向美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）以行程太滿為由，取消訪美行程，將由妻子李佳芬代表拜會海外僑胞。外界對此熱議，「韓粉」持正反兩方看法；「韓黑」則抓緊機會大酸，揶揄當年蔣宋美齡代夫訪美，身分都還是位「正式總統夫人」，李則名不正言不順。

網友在PTT論壇發文《李佳芬訪美幹什麼 她進得了白宮還國務院》，痛批：「超級奇怪的，她以什麼身分去美國？幹什麼？沒有聽說過候選人不去美國然後候選人的老婆去這種道理。上一個這樣子做的人叫做宋美齡，但是她是正式的總統夫人。李要以什麼頭銜去美國？維多利亞學校董事？」

不僅如此，發文網友更質疑：「她真的去美國，能夠進得了白宮，國務院，還是國會嗎？該不會到那邊又要被僑胞抱著痛哭？怎麼到處都可以被人家要不就是牽手要不就抱著痛哭？現在他們應該也不需要錢了，國內的韓粉斗內他們已經超多錢了，幹嘛還去美國？」

文章一出，迴響熱烈。其他網友紛紛回應：「美國有迪士尼，很好玩！」「去開簽唱會啊，人生中最紅的時候」、「美國還是有韓粉僑胞的，搞搞取暖大會還可以」、「去那跟僑胞抱著哭哭說都是中央卡韓，讓他無法訪美」、「希望這次有熱包子吃」。

(中時電子報)