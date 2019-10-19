印尼政府近日宣布，明年度最低工資調升8.51%，勞動部已致函各省及縣市政府，最遲必須在11月公告調升後的薪資水準。首都雅加達省明年的最低工資最高，約新台幣1萬800元。

印尼勞動部日前致函各省及縣市政府，考量通膨及經濟成長，明年最低工資調升8.51%。根據印尼中央統計局的資料，與去年同期相比，9月通膨率為3.39%，經濟成長率5.12%。

印尼羅盤報（Kompas）報導，勞動部長哈尼夫（Hanif Dhakiri）指出，各省須同步在11月1日宣布調升工資，各縣市則不得超過11月21日。最新的最低工資自1月1日生效。

印尼各地最低工資水準不同。根據羅盤報，省級最低工資最高的是雅加達，目前是394萬973印尼盾（約新台幣9970元），調升後為427萬6349印尼盾（約新台幣1萬819元）。

此外，印尼勞動部要求7個省份重新擬定最低工資，以符合最低生活水準（KHL），包括中加里曼丹省（Central Kalimantan）、哥羅塔洛省（Gorontalo）、西蘇拉威西省（West Sulawesi）、東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）、西巴布亞省（West Papua）、摩鹿加省（Maluku）及北摩鹿加省（North Maluku）。

(中央社)