參與者瞭解東大溪周遭珍貴的生態環境，同時為生態環境盡一份心力。（台中市政府水利局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府水利局昨日在東海大學舉辦「走•淨東大溪」工作坊，活動結合環境科學與工程學系的「環境資源調查與生態檢核」課程，帶領關心東大溪計畫的NGO團體及學校師生，探索台灣窗螢的生態棲地，並走入河床進行淨溪；盼讓參與者更瞭解東大溪周遭珍貴的生態環境，同時為生態環境盡一份心力。

水利局指出，為讓更多人了解東大溪水環境改善計畫的內容，繼「話•畫東大溪」及「動手做做•咱ㄝ溪」前兩場工作坊後，這次「走•淨東大溪」活動，以走讀及淨溪的方式；首先帶領參與民眾走入東海大學校園，導覽每年3至5月出現於中央水圳至東大溪匯流口樹林間的陸棲型螢火蟲「台灣窗螢」的棲息環境後，再換上青蛙裝與雨鞋，走入東大溪沿岸的河川環境。

水利局表示，為淨化東大溪水質，並營造親水、親綠的生態環境，在東海大學全力支持下，市府運用學校及市府土地設置水質現地處理設施，並打造東大溪故事館，近期的公民參與活動及監測與研究成果都將紀錄下來，作為翻轉東大溪的寶貴資產。

水利局強調，未來市府也規劃邀請東海大學生科系、環工系、景觀系等科系共同加入東大溪計畫，除打造完整的生態復育基地，提供學者延續各項生態復育計畫，未來礫間設施也能成為中小學的環境教育場域。

(中時 )