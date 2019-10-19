賣國旗及韓國瑜相關產品的攤商6點多就來擺攤。（劉秀芬攝）

國民黨總統參選人韓國瑜19日上午11點將至北門南鯤鯓代天府參拜，早上10點多已經有來自全國各地的上百民眾前來等待，賣國旗及韓國瑜相關產品的攤商6點多就來擺攤，來自嘉義的40多名戰旗隊志工10點也前來準備。

嘉義戰旗隊隊長魏志軒表示，他們從去年凱道61造勢成軍，成員平日都在上班拚經濟，周末自動自發出來來幫韓市長加油，也不接受贊助，成員從20人增至200多人，愈來愈多隱性韓粉站出來，魏也希望大家站出來支持韓國瑜，希望明年翻轉台灣。

(中時 )