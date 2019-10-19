韓國瑜南鯤鯓參拜 韓粉自發北中南包車來相挺 10:372019/10/19 中時 劉秀芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨總統參選人韓國瑜19日上午11點將至北門南鯤鯓代天府參拜，10點多已經有上百名韓粉聚集。（劉秀芬攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 賣國旗及韓國瑜相關產品的攤商6點多就來擺攤。（劉秀芬攝） 國民黨總統參選人韓國瑜19日上午11點將至北門南鯤鯓代天府參拜，早上10點多已經有來自全國各地的上百民眾前來等待，賣國旗及韓國瑜相關產品的攤商6點多就來擺攤，來自嘉義的40多名戰旗隊志工10點也前來準備。 嘉義戰旗隊隊長魏志軒表示，他們從去年凱道61造勢成軍，成員平日都在上班拚經濟，周末自動自發出來來幫韓市長加油，也不接受贊助，成員從20人增至200多人，愈來愈多隱性韓粉站出來，魏也希望大家站出來支持韓國瑜，希望明年翻轉台灣。 (中時 ) #韓國瑜 #戰旗 #嘉義 #希望 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜請假拚選戰！單厚之分析後給出忠告 14:152019/10/15 政治 韓國瑜向蔡英文下戰帖 不能香港人流血民進黨補血 22:552019/10/15 政治 命理師洩天機 爆韓國瑜勝選2大王牌 00:202019/10/16 娛樂 草莽對金湯匙的選戰開打 04:102019/10/16 時論廣場 熱呼呼的民心來了！韓國瑜請假與否 支持度一面倒 12:292019/10/16 政治 被名嘴爆料為副手？ 李鴻源親口回應了 11:252019/10/17 政治 揭密！李佳芬爸爸第一次看完韓國瑜稱... 15:552019/10/17 政治 韓突圍 直面年輕人 04:102019/10/18 時論廣場 韓國瑜首拜「韓愈」廟！ 原來還有這層關係 08:182019/10/18 生活 韓流2.0 馬規不能韓隨 04:102019/10/19 時論廣場 政治熱門新聞 韓直闖台南綠鐵票區 網看人潮驚：1450崩潰了 - 政治 彭文正倫敦開記者會發生這事 網：事情大條了 - 政治 韓國瑜南方起義 旺中最新民調出爐 - 政治 真嗆！李正皓點名韓營這3人不正常 - 政治 台南大東夜市街頭民調 韓、蔡差距令人吃驚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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