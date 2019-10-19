2019年亞洲棒球錦標賽中華隊徵召的旅美大聯盟球星林子偉、張育成對戰南韓隊的8打數出現5支安打，與前一戰對日本隊的1安打表現大相逕庭，主要的助力是來自「機器」。

由於林子偉、張育成在本屆亞錦賽只能出賽日韓與大陸隊，因而跳過首戰的香港與第3戰的斯里蘭卡，形成「跳島戰役」，因此第2戰出戰日本隊兩人8打數只有1安打，有球迷批評這是沒有連貫出賽調整打擊的影響。

不過，球評鄭幸生並不認為，他說，實力懸殊的比賽，對兩人的調整一點幫助也沒有！如果對手太弱，投手一直投不出可以揮擊的球路，打者一直哀聲嘆氣反而打亂打擊節奏、破壞穩定感。

沒有連貫出賽的2位球星只好找機器加強調整，張育成表示，這幾天都找林子偉一起去找「投球機」練打，針對直球、變化球不斷強化，所以他們能在對南韓之戰打出較滿意的表現，林子偉3安打、張育成2安。

林子偉說，對韓之戰的狀況比較好了，打出揮棒的流暢度，隊友也放得開心情投入比賽，沒有出現類似對戰日本為了搶勝，造成心急的不好結果。

張育成強調，因為上一場對日本之戰，可能比賽氣氛太緊繃，讓打擊的揮棒軌跡跑掉了；經過調整之後，對韓之戰可以看清楚投手的出手，掌握好的打擊節奏，連打2支安打、內心的壓力全部釋放出來，希望接下來的比賽不要再受壓力影響。

(中時 )