AND ANOTHER 👌 JAM3S HARD3N 👌!!!!



[39 PTS! The Beard is on 🔥.] pic.twitter.com/L0hDoXflHl — Houston Rockets (@HoustonRockets) October 19, 2019

「大鬍子」哈登前役面對馬刺狂飆40分卻輸球，19日來到邁阿密作客，哈登決定更不留情！靠著哈登投26中12，含三分球投16中8，貢獻44分、7助攻、5籃板及5抄截的驚人數據，火箭144比133撲滅熱火，熱身賽4勝2敗作收。

靠著哈登、艾瑞克戈登兩大射手飆分，火箭打到下半場一度領先到21分，原本以為主力可在末節休息，沒想到身為地主的熱火展開反撲，轉眼縮小落後差距到5分，火箭無奈再次換上哈登，直到最後3分01秒重新拉開，才讓哈登休息。

身為上季聯盟得分王的哈登，今年熱身賽就展現強大火力，出賽5場平均攻下誇張的35.4分，其中面對馬刺、熱火分別拿下40、44分的高得分演出，似乎沒有受到韋斯布魯克加盟影響，也讓哈登繼續成為全聯盟最難防守的球星之一。

除了哈登交出驚人數據，艾瑞克戈登也替補攻下23分，卡培拉20分、13籃板，韋斯布魯克16分、4助攻、4籃板及3抄截，不過他全場才出手13次，明顯比起上季平均出手20.2次少了許多，看來他真的願意配合哈登減少出手次數。

熱火下半場得以追上主因，在於菜鳥後衛努恩火力全開，就算面對哈登、韋斯布魯克，努恩最後仍然攻下全隊最高40分，更有投27中15、5成56的高命中率，看來這次熱火可能撿到寶了，但仍等新球季開打，才知道他是否真材實料。

(中時電子報)