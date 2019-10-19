國民黨總統參選人韓國瑜雖決定不訪美，但韓陣營私底下已積極和美方溝通。日前赴美參加美台國防工業會議的國民黨立委許毓仁今天在臉書表示，「有點可惜但是只不致於失分」，時間不足把重心放在選舉基本面，先前美方智庫學者也說，此次是台灣人民選舉，來美國對民調幫助有限，韓國瑜當選總統，美國一定樂意合作。

韓國瑜幾經掙扎，考量時間太緊迫，決定不前往美國參訪，不過，韓陣營強調其實韓國瑜國政顧問團已有兩、三批人赴美溝通，國民黨立委江啟臣與前新北市長朱立倫也積極和美對話，韓陣營與美方本身已建立熱絡暢通管道。

10月初赴美參加美台國防工業會議的國民黨立委許毓仁上午在臉書表示，當時他向美方詢問韓訪美要注意的問題，這五道考題涉及兩岸、經濟、國防、外交等政策，但這不只是美方關心，台灣人民也有權利知道，而且韓國瑜未來在競選過程，也一定會被對手問到。

許毓仁說，不過智庫學者也有提及，「如果我是韓國瑜，只剩下100天的時間，我會把重心放在紮根自己的選情、提升自己的民調、爭取人民支持。因為是台灣人民選舉，而非美國，來美國對民調幫助有限。因為美國的立場是支持中華民國，韓國瑜當選總統，美國一定樂意合作」。

許毓仁指出，韓現在決定不訪美了，他認為「有點可惜但是只不致於失分」，這是一種風險管控，時間不足的情況之下，把重心放在選舉基本面。至於美方想知道的問題，韓一直放在心上，可以透過不同的形式、場合表述，這是網路時代，任何作法都有可能。

(中時 )