衛生福利部食品藥物管理署上月將具有致癌疑慮的38款胃藥預防性下架，完整檢驗結果今天發布「市售效期內含ranitidine成分藥品中『N-亞硝基二甲胺(NDMA)』不純物之調查結果」，相關藥品已於今年9月全面預防性下架，其中15 項、287批藥品經檢驗合格後已恢復供應銷售，其餘23項、420批藥品11月18日前完成回收，台南市政府衛生局將持續監督，維護市民用藥安全。

衛生局除通知轄內醫藥事公會、機構配合回收，至醫療院所、藥局抽核輔導，亦針對轄內藥廠啟動回收的藥品，包括： 生達化學製藥股份有限公司「生達＂胃恩利50毫克凍晶注射劑(雷尼得定) 」(批號：IR010095、IR010096)、「生達 胃恩利膜衣錠１５０毫克（雷尼得定）」(批號：TR020141、TR020142、TR020143、TR020144、TR020146)、南光化學製藥股份有限公司「吉胃福適治潰定膜衣錠７５毫克」、「吉胃福適治潰定日一膜衣錠300毫克」、「吉適治潰定膜衣錠75毫克」(批號：1E9321、1F9335、1G9323、1H9309)、「吉適治潰定加強膜衣錠150毫克(批號：1E9320、1G9324、1G9325)」及瑞士藥廠股份有限公司「佳得胃10公絲注射液 (雷尼得定)」(批號：GEIA11)、「佳得胃注射液25毫克／毫升(雷尼得定)」(批號：GEHA06、GEHA07)等，持續監督廠商落實回收作業，確保市售藥品安全無虞。

這些藥品主要用於胃灼熱、消化不良（酸引起）、胃酸過多、十二指腸潰瘍等疾患，衛生局呼籲正在服用該藥品的民眾，不建議任意停藥，若民眾對藥品有任何疑慮，可洽鄰近藥局或回診諮詢醫師，選用其他適當藥品。

(中時 )