模特兒出身的香港女星馬詩慧，不只是著名的超模，與影星王敏德結婚27年，育有兩女一子的她，還是個辣媽一枚，曼妙身材不輸一對青春年華的女兒，馬詩慧就大方曬誘人床照，半顆美尻若隱若現，還釣出王敏德留言：「Wait for me（等我）!!!❤️😍」。

馬詩慧昨（18日）在網上放送福利，曬出多張床照，一下撩髮又對著鏡頭放電，畫面超誘人，馬詩慧一雙纖細長腿全都露，半顆美尻若隱若現，連老公王敏德都忍不住留言驚呼：「Wait for me（等我）!!!❤️😍」，夫妻超甜互動閃瞎眾人。

(中時電子報)