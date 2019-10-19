《義美吉盛》美食廣場中央近電手扶梯一帶有區域的積水，整個靠近手扶梯區塊濕了一大片，積水面積眼看就快蔓延至麥當勞店門口。（圖PTT網友提供）

桃園機場第二航廈地下美食街地板19日清晨出現積水，民眾在網路上貼出電扶梯下方積水的照片，並質疑「桃園沒下雨機場卻淹水？」笑稱是「預防性積水」。機場公司表示積水是業者設備故障所致，並非機場管線破裂，目前已清理完畢。

機場公司說，由於二航廈B2美食街業者自設的設備故障，導致用水滲漏，事發當下業者立即派員搶修並清理地面積水，所幸事發時正值清晨六時許，用餐旅客不多，工作人員約20分鐘就將現場清理完畢。

雖然並非航廈管線設備出問題，機場公司仍要求美食業者注意自家設備狀況，以免影響旅客權益及感官，目前美食街已恢復正常營運，電扶梯在廠商確認安全無虞後，也將恢復運作。

在PTT上鄉民表示「桃園沒下雨耶…」、「真厲害，沒下雨也可以淹水」。不過也有網友似乎早已習慣，淡定地回應「只是正常能量釋放」、「這是台灣特色機場」、「這是造景」、「預防性積水」、「遇水則發，發大財」。

(中時 )